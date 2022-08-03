تعرف على طاقم حكام مباراة الأخضر وفلسطين في كأس العرب للشباب

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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة المنتخب السعودي وللشباب ونظيره الفلسطيني ضمن نصف نهائي كأس العرب تحت 20 عامًا. وأسند الاتحاد العربي تحكيم المباراة للطاقم التالي: الليبي محمد الشحومي حكم ساحة، والمصري سامي هلهل حكم مساعد أول والمغربي عبد الصمد ابرتون حكم مساعد ثاني ومواطنه جلال جيد حكمًا رابعًا. ويواجه الأخضر الشاب اليوم الأربعاء نظيره الفلسطيني في تمام الساعة 4:30 مساءً، فيمل يعلب منتخب مصر ضد منتخب الجزائر في الساعة التاسعة مساءً.

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