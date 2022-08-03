وكالة الفضاء الروسية ستطلق قمرا صناعيا إيرانيا إلى الفضاء في 9 أغسطس

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قالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) اليوم الأربعاء إنها ستطلق قمرا صناعيا إيرانيا إلى الفضاء يوم التاسع من أغسطس آب. وقالت روسكوزموس إن المركبة الفضائية، وهي قمر صناعي للاستشعار عن بعد يسمى (خيام)، ستُرسل إلى المدار بواسطة صاروخ سويوز.

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