عاجل.. العثور على طفل نجران المفقود متوفياً

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عثرت الجهات المختصة على جثمان الطفل أحمد آل جعرة، الذي جرفته سيول وادي نجران أمس .

وكثفت فرق الدفاع المدني وجمعيات الإنقاذ جهودها منذ الأمس للعثور على الطفل، تنفيذاً لتوجيهات أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد.

وأسفرت السيول في وفاة شاب و3 أطفال آخرين غرقاً أثناء ممارستهم السباحة في مستنقعات مائية في محافظي ثار وحبونا في نجران.

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Source almnatiq

