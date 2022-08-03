مصرع 17 شخصا في حادث سير بجنوب مصر

︎

.



قال مصدران أمنيان إن 17 شخصا لاقوا حتفهم في حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الغربي بالقرب من مدينة جهينة التابعة لمحافظة سوهاج في جنوب مصر فجر اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدران أن الحادث أوقع أيضا خمسة مصابين.

وقالا إن الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة ركاب صغيرة وجها لوجه بسيارة نقل أثناء محاولة سائق الحافلة تخطي سيارة أمامه.

وذكر المصدران لرويترز أن الحافلة كانت قادمة من محافظة سوهاج متجهة إلى القاهرة وأن سيارة النقل كانت تسير في الاتجاه المعاكس لها. وأضافا أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى سوهاج الجامعي.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

