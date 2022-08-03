︎
.
قال مصدران أمنيان إن 17 شخصا لاقوا حتفهم في حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الغربي بالقرب من مدينة جهينة التابعة لمحافظة سوهاج في جنوب مصر فجر اليوم الأربعاء.
وأضاف المصدران أن الحادث أوقع أيضا خمسة مصابين.
وقالا إن الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة ركاب صغيرة وجها لوجه بسيارة نقل أثناء محاولة سائق الحافلة تخطي سيارة أمامه.
وذكر المصدران لرويترز أن الحافلة كانت قادمة من محافظة سوهاج متجهة إلى القاهرة وأن سيارة النقل كانت تسير في الاتجاه المعاكس لها. وأضافا أن المصابين نُقلوا إلى مستشفى سوهاج الجامعي.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 17 شخصا في حادث سير بجنوب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.