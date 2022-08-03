وظائف شاغرة لدى مشروع “نيوم”.. تعرف على التخصصات المطلوبة

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كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عن توفر وظائف شاغرة لعدة تخصصات، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية: المسميات الوظيفية – مدير الاتصالات – مستشار أول ، الجمارك وتيسير التجارة – مدير مرافق الميناء – مدير برج التحكم ، سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية – مدير خدمات الجمارك – الامتثال والعمليات ، شحن البضائع – مهندس مشروع رئيسي ، الأشغال العامة – مهندس تصميم ميكانيكي – مسؤول ضمان جودة الهندسة الكهربائية والميكانيكية – مهندس كهربائي أول ، إدارة المرافق – مدير – حلول ابتكار تحلية المياه المالحة – مدير – مركز ابتكار المياه ويتم التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على بوابة التوظيف الرسمية عبر رابط الموقع. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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