شركة المياه الوطنية تكشف عن 1429 مشروعاً جديداً بقيمة تتجاوز 108 مليار ريال

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أعلنت شركة المياه الوطنية عزمها طرح وترسية (1429 مشروعاً) بقيمة إجمالية تتجاوز (108 مليار ريال)، والتي تعد أضخم حزمة مشاريع في قطاع توزيع المياه، وذلك استمراراً لخططها وبرامجها لتطوير البنى التحتية المائية والبيئية، وتوسعة تغطية شبكات المياه والصرف الصحي، وزيادة قدرة محطات المعالجة ورفع نسب التغطية بخدمات المياه لخدمة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية قاد اجتماعاً مع كبار التنفيذيين في الشركة، للوقوف على استعدادات الشركة لتنفيذ هذه المشاريع الوطنية الكبرى.

وقال المهندس نمر بن محمد الشبل، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية: “تأتي هذه الحزمة من المشاريع امتداداً للدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- ستسهم بتوفيق الله في تحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية السعودية 2030″، في المجالات البيئية والمائية والاقتصادية والتنموية.

وكشف م.نمر الشبل، بعد الاجتماع أن هذه الحزمة من المشاريع ستكون رافداً قوياً لتعزيز الخدمات المائية والبيئية واستدامتها، إضافة إلى زيادة تغطية شبكات المياه والصرف الصحي في كافة مناطق المملكة ومحافظتها التابعة.

وأكد الشبل التزام الشركة بتنفيذ هذه المشاريع بأعلى جودة، مبيناً أنها ستسهم أيضاً في زيادة نسبة المحتوى المحلي، وستنعكس بشكل إيجابي على النشاط الاقتصادي في المملكة، خصوصاً نشاط المصانع وسوق المقاولات، بالإضافة إلى الفرص الوظيفية التي ستوفرها.

وبين الشبل أن المشاريع موزعة على (13) منطقة إدارية من مدن ومحافظات في القطاعات الستة كافة، إذ خصص للقطاع الغربي “منطقة مكة المكرمة” (353 مشروعاً) بقيمة تجاوزت (38.96 مليار ريال)، فيما سيتم تنفيذ (240) مشروعاً بالقطاع الأوسط “منطقة الرياض” بقيمة تتجاوز (14.19 مليار ريال)، وخصص (215 مشروعاً) للقطاع الشمالي ويضم “منطقة القصيم، ومنطقة حائل، ومنطقة الجوف، ومنطقة الحدود الشمالية” بقيمة تجاوزت (12.95 مليار ريال)، وللقطاع الجنوبي الذي يضم “منطقة عسير، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة” (328 مشروعاً) بقيمة إجمالية بلغت أكثر من (15.3 مليار ريال)، وخصص للقطاع الشمالي الغربي ويضم “منطقة المدينة المنورة، ومنطقة تبوك ” (162 مشروعاً) بإجمالي تجاوز (7.7 مليارات ريال)، أما القطاع الشرقي “المنطقة الشرقية” فخصص له (117 مشروعاً) بقيمة تجاوزت (16.17 مليار ريال)، بالإضافة إلى (14 مشروعاً) داعماً لمختلف القطاعات بقيمة تجاوزت (2.72 مليار ريال).

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Source almnatiq

