وشمل التقرير الذي أصدره ديوان المظالم للربع الأخير من العام الهجري 1443هـ، على عدد الدعاوى المقيدة والمنجزة وجلساتها بالمحاكم الإدارية، حيث تم بلغت الدعاوى المقيدة خلال الفترة بلغ 25113 دعوى، فيما بلغ عدد زوار منصة معين الرقمية 866811 زائرًا، تصفحوا خلالها 8,445,038 صفحة معروضة.
كانت هذه تفاصيل خبر ديوان المظالم ينجز 24 ألف دعوى و 52 ألف جلسة قضائية خلال الربع الأخير لعام 1443هـ . لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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