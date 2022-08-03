شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. أهلي جدة يتحمل تكاليف رحيل نجمه للدوري التركي معارًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية تركية، مفاجأة من العيار الثقيل حول رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي، أعلن عن رحيل المقدوني إزجان أليوسكي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف فنربخشة التركي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.



- الأهلي يساهم ماليًا فى رحيل أليوسكي



وأكدت صحيفة "صباح التركية"، أن الراقي هو من ساهم ماليًا، من أجل انتقال لاعبه، إلى فنربخشة التركي، على سبيل الإعارة بالموسم الجديد.

وطالب أكثر من لاعب داخل نادي أهلي جدة، الرحيل عن صفوف الفريق بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، عقب احتلاله المركز قبل الأخير في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم المنصرم.

- فنربخشة يفوز بخدمات أليوسكي دون أموال



وتابعت: "النادي التركي لم يدفع أي رسوم مالية من أجل ضم أليوسكي من الأهلي، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة، وحصل على خدماته مجانًا".

وأضافت: "نادي أهلي جدة اتفق على أن يدفع نصف راتب أليوسكي السنوي، المقدر بمبلغ 2.5 مليون يورو، حيث تقاسم الطرفان، الراتب فيما بينهما، ما يعني دفع الأهلي، 5 مليون ريال سعودي تقريبًا".