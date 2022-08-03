شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأبطال بين الهلال السعودي والميريا الاسباني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف المستشار تركي آل الشيخ مالك فريق نادي الميريا الاسباني ورئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية النقاب عن كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة التي يخوضها العملاق المنافس في الليجا الموسم القادم ضد الزعيم.

مباراة الهلال السعودي والميريا الاسباني

ومن المُنتظر أن تقام تلك المواجهة النارية يوم الأحد المقبل الموافق السابع من شهر أغسطس للعام الجاري 2022 بين الهلال السعودي ضد الميريا الاسباني في الموقعة التي تجمع بينهما في العاصمة البريطانية لندن.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور لمقطع فيديو تضمن كافة التفاصيل الخاصة بتلك المواجهة فيما يخص الكاميرات التي سوف تنقلها بالإضافة إلى طاقم التحليل والمذيع والمعلق وغيرها.



وتضمن الفيديو الذي نشره آل الشيخ الكاميرات التي سيتم إستخدامها لنقل تلك المواجهة وهي التي تأتي وفق ما يلي:-

كاميرا الدرون المسيرة دون طيار.

كاميرا Carne.

كاميرا Mini Cam

كاميرا Steady Cam

كاميرا Super Slow Motion.

كاميرا Pole Cam

كاميرا Agito Sports Dolly.

كما سيتولى مسؤولية إخراج تلك المباراة المخرج العالمي انتوني ميلز وهو الذي سبق له وأن اخرج الكثير من الفعاليات الهامة لعل من أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا في أعوام 2005 و2007 بالإضافة إلى نهائي تشامبيونزليج في نسخ 2007 و2008 و2011 ونسختي العام 2015 و2017.

في الوقت الذي سيتضمن فيه الاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة عبر قنوات روتانا سينما وروتانا خليجية بالإضافة لى قناة روتانا كلاسيك وقناة LBC تواجد المذيع تركي العجمة بوجود نخبة من المع الضيوف وهم نجم كرة القدم السعودية المعتزل يوسف النثيان والايطالي فابيو كانافارو مع الهولندي كلارنس سيدروف مدرب ميلان السابق فيما يتولى التعليق على المباراة المعلق الكبير فهد العتيبي