شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. مدافع النصر يصل المكسيك تمهيدًا للتوقيع مع كروز أزول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، إلى مطار مدينة مكسيكو سيتي منذ قليل، تمهيدًا للتوقيع مع كروز أزول المكسيكي، بالموسم الجديد.

واتفق نادي كروز أزول مع الأرجنتيني فونيس موري مدافع نادي النصر السعودي، على الحصول على خدماته بشكل رسمي، حتى صيف عام 2023، حيث يخضع للكشف الطبي قبل إعلان التوقيع.



- موري يوقع مع كروز أزول المكسيكي



ومن المنتظر أن يتوجه فونيس موري إلى مقر ناديه الجديد، من أجل الخضوع للكشف الطبي، بعدما نال استقبال جماهير وإعلامي كبير لحظة وصوله المكسيك.

وأكد موري فور وصوله، إلى أنه سعيد للغاية بتوقيعه مع كروز أزول، خاصةً أنه كنت يشاهد مباريات الفريق الماضية، مانحًا الجماهير وعد بأنه سوف يعطي كل شيء لهم.



- تصريحات قوية من موري بعد رحيله عن النصر



وتابع مدافع النصر السابق: "منذ أن كنت طفلًا كنت أشاهد كرة القدم المكسيكية، فأنا من محبي كرة القدم، ولأن أخي موجود هنا، أشاهد مباريات الدوري كثيرًا".

وأضاف فونيس موري: "لقد تحدثت مع أخي قليلًا، وأنا جاهز للفحوصات الطبية، وتوقيع العقد مع كروز أزول، بداية من الموسم الجديد".

واختتم موري تصريحاته، قائلا: "أنا جاهز للعب مع كروز أزول، لأنني بدأت الاستعدادات مع النصر في ماربيا، وكان المعسكر مفيدًا لي من أجل أن ابقى في حالة بدنية جيدة".