السفير الياباني لدى المملكة : اليابان يستهلك أكثر من 120 طناً من التمور السعودية سنوياً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

زار السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي ، صباح اليوم، مهرجان بريدة للتمور ،الذي ينظمة فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة القصيم ، وذلك بمدينة التمور ببريدة. واطلع السفير على حركة البيع والشراء داخل ساحة المزادات ، مشيداً بمنظومة الفعاليات والبرامج التي يقدمها المهرجان للمزارع والتجار ومستهلكي التمور وبوفرة التمور المعروضة وجودتها العالية والتي تتجاوز أكثر من 45 صنفاً من التمور.

مشيراً أن اليابان يستهلك أكثر من 120 طناً من التمور السعودية سنوياً ، متمنياً أن تزداد كمية إستيراد التمور السعودية لليابان لجودتها وتنوعها ومذاقها المتميز .

مقدماً شكره للقائمين على مهرجان بريدة للتمور ، مثنياً على دقة التنظيم وحرص الشباب على الاستثمار في هذه التظاهرة الاقتصادية، مع مايقدم للزائر من فعاليات ثقافية وتوعوية وترفيهية متنوعة.