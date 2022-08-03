إيران.. تحطم طائرة مقاتلة وإصابة طاقمها

محمد بن مسعود - الدمام - تحطمت طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 22 في مطار شيراز الإيراني، صباح الأربعاء، ما أدى إلى إصابة طاقهما.
وخرجت الطائرة عن المدرج فيما تم نقل الطيار ومساعده إلى المستشفى، وفقا لـ «العربية» نقلاً عن وكالة إيرنا الرسمية الإيرانية.
يذكر أن طائرة حربية إيرانية قد تحطمت في شهر فبراير الماضي في مدينة تبريز شمال غرب إيران؛ حيث سقطت فوق صالة رياضية، دون معرفة الأسباب.
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