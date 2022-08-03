انخفاض معدل البطالة في المملكة.. وتسجيل أسرع نمو لسوق العمل خلال 3 سنوات

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وسائل إعلام عن ارتفاع مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي، بدعم من زيادة متسارعة في الطلبيات الجديدة على مختلف مجالات الأعمال، كما نما معدل توفير فرص العمل في المملكة بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر من عام 2019.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات في السعودية، قراءة عند 56.3 نقطة في الشهر الماضي، متراجعا بسبعة أعشار النقطة المئوية عن قراءة شهر يونيو، علما بأن أي قراءة للمؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة تشير إلى النمو. وارتفعت مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي، بدعم من زيادة متسارعة في الطلبيات الجديدة على مختلف مجالات الأعمال. كان معدل البطالة للسعوديين قد انخفض بنسبة 0.9% مقارنة الربع الرابع من عام 2021 ليصل إلى 10.1% للربع الأول من عام 2022 بناءً على تقديرات مسح القوى العاملة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء السعودية. وانخفض إجمالي معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين بمقدار 0.9 نقطة مئوية ليبلغ 6.0% بالمقارنة بالربع الرابع من عام 2021 ، وبانخفاض مقداره 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي.

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