شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رئيس النصر يواصل ملاحقة اتحاد جدة بسبب حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد رئيس مجلس إدارة فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي مسلي آل معمر أن الحقوق الخاصة بناديه لا يمكن التنازل عنها حتى وإن طالت مدة التقاضي حيث أشار إلى أنه سيقوم بدراسة كافة القرارات الصادرة من لجنة الاحتراف فيما يخص المغربي عبد الرزاق حمدالله وناديه اتحاد جدة.

ال معمر يواصل ملاحقة اتحاد جدة

وعبر حسابه الشخصي كتب آل معمر تغريدة قال فيها:" "حقوق النصر لا تنازُل عنها وإن طال أمد التقاضي.. سندرس قرارات لجنة الاحتراف، للبدء في الجولة الجديدة، ونسأل الله التوفيق".

في الوقت الذي خرج فيه العضو الذهبي بنادي النصر أيمن عبد الله القاضي مؤكدًا أن قرارات الأيادي المرتعشة قد ظهرت وللأسف تم الإنتظار لظهور الحقائق مع الثقة في نادينا العظيم وفي النهاية إيقافات مطالبًا بأن تكون العقوبة تستحق الشطب من اللعب بالدوري السعودي.

عقوبات لجنة الاحتراف بحق عبد الرزاق حمدالله

وخرجت لجنة الاحتراف يوم أمس لتؤكد إيقاف عبد الرزاق حمدالله لمدة أربعة أشهر إعتبارًا من يوم الثاني من شهر أغسطس لمدة أربعة أشهر وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال.

في الوقت الذي تم فيه إيقاف المدير التنفيذي لنادي اتحاد جدة حامد البلوي لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية 300 ألف ريال وإيقاف مشعل السيد مدير الفريق ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

وقررت لجنة الاحتراف أيضًا حرمان فريق نادي اتحاد جدة من تسجيل لاعبين جدد لفترة تسجيل واحدة اعتبارًا من فترة التسجيل التالية مع ضرورة فرض غرامة مالية تُقدر بنحو 500 ألف ريال.