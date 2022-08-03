“الأرصاد”: أمطار على منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ للرؤية وتساقط للبرد، وجريان السيول على محافظات صبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، وضمد، والطوال وعدد من المحافظات والقرى التابعة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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