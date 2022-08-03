ساب يحقق صافي دخل قدره 2,086 مليون ريال للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022م

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حقق البنك السعودي البريطاني، صافي دخل بلغ 2,086 مليون ريال للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022م، مقارنة بصافي دخل قدره 1,889 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2021م، بزيادة قدرها 10% ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، كما حقق البنك خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2022م صافي دخل قدره 1,082 مليوناً مقارنة بصافي دخل قدره 919 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2021م، بزيادة قدرها 18%.

وأشار إلى أن إجمالي دخل العمليات بلغ 4,402 مليون ريال للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022م، بزيادة قدرها 12% عن الفترة نفسها من عام 2021م.

وبلغ صافي دخل العمولات الخاصة 3,132 مليون ريال بزيادة قدرها 8%، كما بلغ صافي دخل الأتعاب والعمولات 651 مليون ريال بزيادة قدرها 13%، بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي أرباح صرف العملات 359 مليون ريال، بزيادة قدرها 34%.

وتوقع البنك أن يستمر على هذا الأداء خلال عام 2022م بالإضافة إلى المزيد من التحسن في قاعدة الإيرادات مع الأخذ بالاعتبار أسعار الفائدة الحالية.

وأوضح بنك ساب أن حقوق المساهمين بلغت 54 مليار ريال، مقارنة بـ 53 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2021م، بزيادة قدرها 2%، علاوة على ذلك، بلغ إجمالي الأصول 303 مليارات ريال، بزيادة قدرها 11%، كما بلغت محفظة التمويل للبنك 176 مليون ريال، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، وارتفعت ودائع العملاء إلى 207 مليارات ريال، بزيادة قدرها 11%.