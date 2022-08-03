إجراء أكثر من 4 آلاف عملية جراحية بمستشفى بريدة المركزي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم أجرى مستشفى بريدة المركزي 4299 عملية جراحية خلال النصف الأول للعام 2022م. وأوضحت صحة القصيم أن عدد عمليات جراحة العظام والعمود الفقري بلغت 1571، والجراحة العامة 1187، و326 عملية في تخصص العيون، وعمليات جراحة الأنف والأذن والحنجرة 259، و187 عملية في تخصص جراحة المخ والأعصاب، وجراحة المسالك البولية 114، وعمليات التجميل والحروق 11, وجراحات الأسنان 84، بينما سجّلت جراحة الأوعية الدموية 42، و35 عملية جراحة الأطفال، وعمليتين في جراحة الصدر، و375 عملية جراحية أخرى.

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