محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلن ديوان المظالم أن عدد الدعاوى المنجزة خلال الربع الأخير من العام الهجري الماضي 1443هـ في محاكمه بلغ 24761 دعوى، وعقد 52553 جلسة قضائية رقمية بزيادة 2075 جلسة عن الربع الثالث من العام ذاته.
وشمل التقرير الذي أصدره ديوان المظالم للربع الأخير من العام الهجري 1443هـ، على عدد الدعاوى المقيدة والمنجزة وجلساتها بالمحاكم الإدارية، حيث تم بلغت الدعاوى المقيدة خلال الفترة بلغ 25113 دعوى، فيما بلغ عدد زوار منصة معين الرقمية 866811 زائرًا، تصفحوا خلالها 8,445,038 صفحة معروضة.
كانت هذه تفاصيل خبر ديوان المظالم ينجز أكثر من 24 ألف دعوى و 52 ألف جلسة قضائية خلال الربع الأخير لعام 1443هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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