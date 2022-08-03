بشرى سارة من “الموارد البشرية” للراغبين في التسجيل بـ”الضمان المطور”

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الموارد البشرية، عن تمديد فترة التسجيل في نظام «الضمان الاجتماعي المطور» إلى 30 أكتوبر المقبل، فيما يبدأ الصرف في الأول من كل شهر ميلادي.

ويشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ومقيم إقامة كاملة ودائمة داخل حدود المملكة، مع استثناءات تشمل المرأة غير سعودية ومتزوجة من سعودي والأرامل والمطلقات غير السعوديات ولديهن أبناء سعوديين وأبناء الأرامل والمطلقات من زوج غير سعودي والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهن بطاقات تسمح لهم بالتنقل، وفقاً لـ”المدينة”.

كما يشترط ألا يقل الدخل الشهري عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش، والذي يقدر بـ 1100 ريال، و550 ريالا عن كل فرد في الأسرة وألا يكون المستفيد مقيم في أحد المراكز الإيوائية التي ترعاها المملكة والالتزام بحضور برامج التدريب والتوظيف للقادرين من الأفراد، وتضمنت الشروط الا يكون للمستفيد أصولًا ذات قيمة عالية.