انطلاق مهرجان العنب بالقصيم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

انطلقت أمس، فعاليات مهرجان العنب الذي تنظمه بلدية القوارة بمنطقة القصيم بمركز الصلبية تحت شعار “عناقيد العنب ثريات الذهب” ويستمر لمدة 5 أيام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية.

وأوضح رئيس بلدية القوارة المهندس يزيد العمري المشرف العام على المهرجان أن المهرجان يهدف إلى تشجيع المزارع السعودي وتسويق منتجاته والارتقاء بالإنتاج الزراعي وجودته والتنافسية وتسليط الضوء على القدرات البشرية المنتجة، مبيناً أن المهرجان تضمن عرضاً لأنواع مختلفة من أنواع العنب تنتجه أكثر من 50 مزرعة من أجود الأنواع التي تتميز بها منطقة القصيم.

وأشار العمري إلى أن المهرجان يشتمل على العديد من الفعاليات والأركان التوعوية وأركان مبيعات الأسر المنتجة وعربات الأطعمة والعروض المسرحية ومبيعات عصائر العنب الذي توفر فرص وظيفية موسمية.