محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم
انطلقت أمس، فعاليات مهرجان العنب الذي تنظمه بلدية القوارة بمنطقة القصيم بمركز الصلبية تحت شعار “عناقيد العنب ثريات الذهب” ويستمر لمدة 5 أيام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية.
وأوضح رئيس بلدية القوارة المهندس يزيد العمري المشرف العام على المهرجان أن المهرجان يهدف إلى تشجيع المزارع السعودي وتسويق منتجاته والارتقاء بالإنتاج الزراعي وجودته والتنافسية وتسليط الضوء على القدرات البشرية المنتجة، مبيناً أن المهرجان تضمن عرضاً لأنواع مختلفة من أنواع العنب تنتجه أكثر من 50 مزرعة من أجود الأنواع التي تتميز بها منطقة القصيم.
وأشار العمري إلى أن المهرجان يشتمل على العديد من الفعاليات والأركان التوعوية وأركان مبيعات الأسر المنتجة وعربات الأطعمة والعروض المسرحية ومبيعات عصائر العنب الذي توفر فرص وظيفية موسمية.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق مهرجان العنب بالقصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.