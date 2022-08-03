ما حُكم قول “حرماً” للمصلي بعد كل صلاة؟.. الشيخ “الخثلان” يجيب (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حُكم قول “حرمًا”، بعد كل صلاة.

وقال ” الخثلان” خلال مداخلة على “برنامج يستفتونك “: إذا كان هذا القول بصفة مستمرة فهذا لا أصل له، لأن بعض الناس يعتبر قول هذا سُنة، وبعد كل صلاة يقول حرمًا، يعني أتمنى أن تصلي في الحرم”، لافتًا أنه إن كان يفعلها بصفة مستمرة فينبغي ترك ذلك لأنه لا أصل له.

وأضاف الخثلان: “لكن لو قالها بصفة عارضة، بمعنى إن شاء الله تصلي في الحرم فهذه لا بأس بها”، ولكن ما يفعله الناس أنه بعد كل صلاة يقول حرماً وهذا لا أصل له.