القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود لسرقتهم محال تجارية

قبضت شرطة منطقة عسير على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لسرقتهم محال تجارية بمحافظة خميس مشيط، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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