شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يقرر الاستغناء عن لاعبه المحترف والرحيل للمكسيك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق النصر السعودي تحت قيادة مديره الفني الجديد، رودي جارسيا، تدعيماته للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل قيادة الفريق الموسم المقبل نحو المنافسة القوية على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وعلى الرغم من أن نادي النصر نجح في التعاقد مع العديد من الصفقات، إلا أن الإدارة السعودية ترغب أيضا في الاستفادة المادية من بعض اللاعبين الذين لن يشاركوا بصفة أساسية مع جارسيا الموسم المقبل.

وبالفعل، توصلت إدارة النصر السعودي على اتفاق مع إدارة كروز أزول المكسيكي من أجل ضم المدافع الأرجنتيني فونيس موري، ليرحل عن صفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فونيس موري يقترب من الدوري المكسيكي

الصفقة أقتربت من الانتهاء بعد أن تعثرت قبل أيام بسبب بعض الخلافات على الرواتب الخاصة باللاعب، إلا أن النادي المكسيكي في النهاية وافق على الشروط ليصبح اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للدوري المكسيكي.

ومن المنتظر أن تقم إدارة الفريق المكسيكي بدفع رواتب السنة الأخيرة من عقد اللاعب مع الفريق السعودي والتي تبلغ 2 مليون ونصف يورو بالإضافة إلى دفع مبلغ مليون و200 ألف يورو من أجل شراء اللاعب لمدة موسم واحد.

يذكر أن اللاعب قد انتقل لصفوف النصر السعودي في الانتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي فياريال الإسباني مقابل 2 مليون يورو.

مسيرة فونيس موري الاحترافية

وكان للاعب العديد من الخطوات السابقة في مسيرته الاحترافية حيث بدأ كرة القدم مع ريفربليت الأرجنتيني قبل أن ينتقل لإيفرتون الإنجليزي ثم فياريال في عام 2018 ومن بعدها اللعب في صفوف النصر السعودي.