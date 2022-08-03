شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. خطوة واحدة تفصل الجزيرة الإماراتي عن ضم أسد مغربي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن إقتراب فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة الإماراتي من الحصول على توقيع واحدة من أهم الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الجزيرة الإماراتي يقترب من ضم أشرف بن شرقي

بن شرقي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإماراتية أفادت بإقتراب إنضمام أشرف بن شرقي لنادي الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر بالمجان عقب نهاية عقده مع ناديه السابق الزمالك المصري يوم الثلاثين من شهر يوليو المنصرم.

قبل أن يخرج وكيل اللاعبين المصري ميدو حزين في تصريحات تلفزيونية مؤكدًا صحة تلك المعلومات وأن أشرف بن شرقي يفاضل بين عرضي أهلي دبي والجزيرة لكنه في الأخير إستقر على عرض الجزيرة ومن المُنتظر أن يكون الإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة".

وسبق وأن لعب بن شرقي سابقًا لصفوف نادي الهلال السعودي خلال الفترة بين عامي 2018-2019 ودافع فيهم عن الوان الأزرق في ثلاثة عشر مواجهة نجح خلالها في تسجيل خمسة أهداف وتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

كما إنضم لصفوف نادي الزمالك عام 2019 بعد أن رحل عن الهلال ولعب معهم 105 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 66 هدفًا وتوج بقميص القلعة البيضاء بخمسة ألقاب محلية وقارية كانت آخر نسخة كأس مصر على حساب الأهلي.