“إيجار”: مبلغ الإيجار يصل الحساب البنكي خلال 5 أيام عمل.. ويمكن إلغاء العقد بموافقة الطرفين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن تحويل مبلغ الإيجار يصل إلى الحساب البنكي للمؤجر خلال فترة 5 أيام عمل.
وبيّنت الشبكة أنه يمكن إلغاء عقد الإيجار بموافقة المؤجر والمستأجر، وذلك إذا رغب أحد الطرفين في إلغاء العقد قبل المدة المحددة له.
وجاء توضيح الشبكة، ردًا على بعض الأشخاص حول عدد أيام العمل لحين وصول مبلغ الإيجار إلى الحساب البنكي، وكذلك مدى إمكانية إلغاء العقد قبل انتهاء المدة.
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