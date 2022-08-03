شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لمباراة فلسطين في نصف نهائي كأس العرب للشباب 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، عن تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لمباراة فلسطين في نصف نهائي كأس العرب 2022، في المباراة المقرر أن تقام مساء اليوم الأربعاء.

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لمباراة فلسطين في نصف نهائي كأس العرب 2022

من المتوقع أن يدخل المنتخب السعودي بالتشكيل التالي أمام فلسطين:-

في حراسة المرمى: أسامة المرمش.

في الدفاع: عبدالعزيز الفرج، سويلم المنهالي، محمد الدوسري، سالم النجدي.

وفي خط الوسط: فيصل صبياني، عبدالملك العييري، مصعب الجوير، عبدالله العنزي.

وفي خط الهجوم: عبدالعزيز العليوة، عبدالله الزيد.

تعرف على موعد مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب للشباب 2022

موعد مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب للشباب 2022، يقع المنتخب السعودي في مواجهة أمام فلسطين مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ المباراة في الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين في نصف نهائي كأس العرب للشباب 2022

تذاع مباراة المنتخب السعودي وفلسطين في نصف نهائي كأس العرب للشباب عبر القنوات التالية، «السعودية الرياضية والعراقية الرياضية».

ملعب مباراة المنتخب السعودي وفلسطين

ملعب مباراة المنتخب السعودي وفلسطين التي ستقام مساء اليوم الأربعاء هو ملعب الأمير سلطان عبد العزيز في أبها.

كيف حصد المنتخب السعودي التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب للشباب ؟

تمكن المنتخب السعودي من أن يصل إلى نصف النهائي بعد تصدر المجموعة الأولى بالفوز على موريتانيا بهدفين نظيفين.

ومن ثم استكمل سليلة الانتصارات بالفوز على العراق برباعية لهدف.

كما وأقصى منتخب اليمن من ربع النهائي بضربات الجزاء، وجاء ذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الطرفين.