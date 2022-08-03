موعد مباراة السعودية وفلسطين في نصف نهائي كأس العرب للشباب 2022

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محمد الفلاح - موعد مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب للشباب 2022، يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة في المملكة العربية السعودية وفلسطين الحبيبة عن موعد مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب للشباب 2022.

موعد مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب للشباب 2022

من المقرر أن يقع المنتخب السعودي في مواجهة أمام فلسطين مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر أغسطس الجاري، على أن تبدأ المباراة في الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفلسطين في نصف نهائي كأس العرب للشباب 2022

تُنقل مباراة المنتخب السعودي وفلسطين عبر القنوات التالية، السعودية الرياضية والعراقية الرياضية.

ما هو ملعب مباراة المنتخب السعودي وفلسطين؟

ملعب مباراة المنتخب السعودي وفلسطين التي ستقام مساء اليوم الأربعاء هو ملعب الأمير سلطان عبد العزيز في أبها.

تعرف على تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لمباراة فلسطين في نصف نهائي كأس العرب للشباب 2022

من المتوقع أن يدخل المنتخب السعودي بالتشكيل التالي أمام فلسطين

في حراسة المرمى: أسامة المرمش.

في الدفاع: عبدالعزيز الفرج، سويلم المنهالي، محمد الدوسري، سالم النجدي.

وفي خط الوسط: فيصل صبياني، عبدالملك العييري، مصعب الجوير، عبدالله العنزي.

وفي خط الهجوم: عبدالعزيز العليوة، عبدالله الزيد.

كيف وصل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس العرب للشباب ؟

وصل المنتخب السعودي لنصف النهائي بعد تصدر المجموعة الأولى بالفوز على موريتانيا بهدفين نظيفين.

ثم استكمل سليلة الانتصارات بالفوز على العراق برباعية لهدف.

وأخيرًا أقصى منتخب اليمن من ربع النهائي بضربات الجزاء، وجاء ذلك بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الطرفين.