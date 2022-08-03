حال شطب السجل التجاري.. “الزكاة والضريبة” توضح خطوات إيقاف الرقم المميز

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، خطوات إيقاف الرقم المميز بعد شطب أو انتهاء السجل التجاري.

وقالت الهيئة، في ردها على سؤال وردها عبر حسابها على تويتر بشأن شطب السجل التجاري، إنه يمكن تقديم طلب إيقاف الرقم المميز حال تم شطب السجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة، مع التحقق أن لا يكون هناك بيانات نشطة لدى المكلف من أطراف أخرى، وبعد سداد المستحقات ما قبل تاريخ الشطب للسجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة.

وأكدت أنه يمكن تقديم طلب إيقاف الرقم المميز بعد شطب، أو نقل السجل التجاري من خلال الدخول إلى حساب المستفيد في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واختيار أيقونة “تحديث”، أو “إيقاف التسجيل” من قسم الخدمات العامة ثم اختيار “إيقاف الرقم المميز”.

كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد أعلنت عن فتح باب التقديم لبرنامج بناء الكفاءات، لتطوير المهارات العلمية لحديثي التخرج.

وأوضحت الهيئة أن برنامج بناء الكفاءات هو برنامج تدريبي تقدمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتأهيل حديثي التخرج بتخصصات محددة.

ويهدف البرنامج، حسبما أشارت الهيئة، إلى تطوير المهارات العملية للخريجين وربطها بالمهارات العلمية، مشيرة إلى أن المراحل الزمنية للبرنامج هي:

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– بداية التسجيل 27 من يوليو الجاري.

– انتهاء التسجيل 18 من أغسطس المقبل.

– إعلان النتائج في 8 من سبتمبر 2022.

– بداية البرنامج في 16 من أكتوبر 2022.