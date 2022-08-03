احتجز أحدهم بالمياه وحاول الآخران إنقاذه .. ملابسات وفاة ثلاثة إخوة في سيول نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

باشرت فرق البحث والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني في منطقة نجران عددًا من البلاغات عن مفقودي السيول التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وروى أحد أقارب الأشقاء الثلاثة المتوفين غرقًا في أحد المستنقعات المائية بهجرة الربحة بمحافظة ثار في نجران”، ملابسات غرق الأطفال الثلاثة، حيث أوضح أن الوفاة وقعت أثناء لهو الأطفال الثلاثة في سيل وادي ثار شمال نجران مساء أمس (الثلاثاء).

وأضاف أن الأخ الأكبر كان أول من ذهب إلى المستنقع، الذي يصل عمقه إلى حوالي 4 أمتار، وتعرض للاحتجاز فيه، ثم لحق به أخواه لمساعدته، ليلقى الأطفال الثلاثة مصرعهم في تلك الحفرة.

ومن جانبه، وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بمتابعة تفاصيل وملابسات حـادثتي الغرق اللتين وقعتا مساء الثلاثاء في محافظتي ثار وحبونا.