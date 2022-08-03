السفير الواصل يقدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قَدَّمَ السفيرُ الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، أوراقَ اعتماده مندوباً دائماً للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ونقلَ السفيرُ الواصلُ خلال اللقاء تحياتِ قيادة المملكة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، راجياً له دوام التوفيق والنجاح خلال توليه مهام منصبه لفترة ثانية. وجرى خلال اللقاء استعراضُ أوجه التعاون والشراكة الوثيقة التي تربطُ المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة، وسبل تعزيز العمل بينهما بما يخدمُ المصالح المشتركة. يُذكرُ أنَّ السفيرَ الدكتور عبدالعزيز الواصل شغل قبل توليه منصبَه الحالي، منصبَ سفير ومندوب المملكة الدائم لدى منظَّمة الأمم المتحدة في جنيف منذ عام 2016م. أخبار قد تهمك

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