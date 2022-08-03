مستشفى قوى الأمن بالرياض توفر وظائف شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض كشف مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض عن توفر وظائف حراسات أمنية لحملة الثانوية فأعلى. وأوضح المستشفى أن المسمى الوظيفي:

– حارس أمن. وأفاد بأن الشروط المطلوبة للوظيفة هي : 1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.

2- يفضّل خبرة سنة في نفس المجال.

3- القدرة على التواصل باللغة الإنجليزية. وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/01/04هـ الموافق 2022/08/02م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. أخبار قد تهمك وللتقديم ومعرفة بقية التفاصيل والشروط من خلال الرابط التالي: هنا

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