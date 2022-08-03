وسائل إعلام صينية: بيلوسي لن تستطيع النوم في ‎تايوان لهذا السبب!

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات ذكرت وسائل إعلام صينية أن رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لن تستطيع النوم في تايوان . و‏قالت وسائل الإعلام ” بيلوسي لن تستطيع النوم في تايوان بسبب أصوات الصواريخ الصينية في مناورات الليلة.” وكانت طائرة تابعة للقوات الأمريكية تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حطت مساء اليوم في مطار سونغ شان في العاصمة التايوانية تايبيه. ونشر نشطاء ووسائل إعلام صورا وثقت لحظة هبوط رئيسة مجلس النواب الأمريكي من الطائرة. واحتدم التوتر بين بكين وواشنطن في ظل جولة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إذ حذرت الصين الولايات المتحدة من أنها “ستدفع الثمن” في حال زارت بيلوسي تايوان. أخبار قد تهمك

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