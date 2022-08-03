محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر فيديو لرد فعل مجرم قتل ابنة خاله بعد تجريدها من ملابسها وفشله في اغتصابها.
كانت على علاقة كاملة بواحد غريب
صحيت من النوم مستثار جنسيا
أخبار قد تهمك
دبحتها وركبتها ع السرير
وقال: “وفعلا قمت من النوم ولبست وروحت الأول على مكان شغل أبوها وأمها ولقيتهم هناك وتأكدت إن هي قاعده لوحدها في البيت وطلعت ونفذت المخطط بتاعي وحاولت اغتصابها لكن أخوها جه فجأة فدبحتها ورميتها على السرير وهربت”.
قد يهمك أيضاً :-
- سلحفاة عملاقة تتسبب في إيقاف حركة القطارات ببريطانيا
- خبراء ينصحون: احذروا تناول 3 أدوية في الصباح
- رونالدو يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر تعرضا للإساءة عبر تويتر
- مصادر تكشف عن الشخص الذي قدم تسجيلات “حمد الله والبلوي” إلى النصر .. والسبب وراء ذلك
- القرار سبب لهم صدمة .. تفاصيل فصل 98 موظفا سعوديا بالإعلام الداخلي
كانت هذه تفاصيل خبر أثناء محاكمته..شاهد رد فعل مجرم مصري قتل ابنة خاله بعد تجريدها من ملابسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.