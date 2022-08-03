أثناء محاكمته..شاهد رد فعل مجرم مصري قتل ابنة خاله بعد تجريدها من ملابسها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر فيديو لرد فعل مجرم قتل ابنة خاله بعد تجريدها من ملابسها وفشله في اغتصابها.

ووجهت التحقيقات، إلى المتهم “أندرو ح”، 20 سنة، تهمة قتل المجني عليها ذبحا بعد فشله في اغتصابها تحت تهديد سلاح أبيض سكين، حيث شاهد المتهم مقطع فيديو مخل للفتاة على هاتف أحد أصدقائه – بحسب اعترافاته. ​​​​​​كانت على علاقة كاملة بواحد غريب

ووفقا لموقع القاهرة 24 ، أوضحت التحقيقات، أن المتهم اعترف بجريمته، حيث قال: “أمل بنت خالي وأنا من حوالي سنة، لقيت واحد في المنطقة عندنا بيوريني فيديوهات ليها وهي في علاقه كاملة مع واحد غريب معرفوش، أنا وقتها اتضايقت جدا واتخانقت معاه ومسحت الفيديوهات من على تليفونه ومقولتش لحد”. صحيت من النوم مستثار جنسيا أخبار قد تهمك

وتابع المتهم: “بعد حوالي شهر.. بدأت أتابعها رايحه فين وجايه منين لأني كنت متضايق لأنها قريبتي بردوا وبعد كده أنا سيبت الموضوع وقولت خلاص وفي يوم الخميس الموافق 10 فبراير، كنت إجازة وصحيت من النوم لقيت نفسي – مستثار جنسيا- فقولت أروح عشان أمارس الجنس معها، وأنا أولى من الغريب وكمان قريبها”. دبحتها وركبتها ع السرير

وقال: “وفعلا قمت من النوم ولبست وروحت الأول على مكان شغل أبوها وأمها ولقيتهم هناك وتأكدت إن هي قاعده لوحدها في البيت وطلعت ونفذت المخطط بتاعي وحاولت اغتصابها لكن أخوها جه فجأة فدبحتها ورميتها على السرير وهربت”.