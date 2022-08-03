سلحفاة عملاقة تتسبب في إيقاف حركة القطارات ببريطانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تسببت سلحفاة جريحة توقفت على إحدى السكك الحديد في عرقلة حركة القطار في شرق بريطانيا لعدة ساعات.

وقالت شركة “غريتر أنغليا” للقطارات، في بيان لها أن “حيوانات على السكة في هارلينغ رود (شرق) تسببت بإغلاق الخط وقد يتم إلغاء أو تأجيل رحلات القطارات التي تمر عبر هذه المحطة”.

في سياق متصل، قالت راكبة، إن “ثمة سلحفاة عملاقة على خط نورويتش لا تزال على قيد الحياة لكنها مصابة”، ونشرت صورة للسلحفاة بدت فيها آثار الجرح واضحة في أعلى قوقعتها، وفق ما نقلت قناة “دي دبليو”.

يذكر أن السلحفاة كانت موجودة على خط السكك الحديد الذي يربط كامبريدج بنورويتش في شرق بريطانيا.

من جهتها، طمأنت شركة القطارات عبر الشبكة الاجتماعية إلى أن “فريقاً متخصصاً للرعاية تولى معالجة السلحفاة وأبلغ (الشركة) أنها ستتعافى تماماً”.