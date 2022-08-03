خبراء ينصحون: احذروا تناول 3 أدوية في الصباح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف تقرير على موقع ” Eat this, Not that” الصحي، عن ثلاثة أنواع من الأدوية يجب تجنبها في الصباح والأسباب وراء ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار استشارة الطبيب قبل اتخاذ أي خطوة.

وحسب التقرير؛ فإن الطبيب عندما يصف الدواء يُضَمّن وصفة العلاج جرعة ومواعيد تناول الأدوية، وهو ما يؤكد أن موعد تناول الدواء في أهمية الدواء وجرعته تمامًا.

فيمكن أن يجعلك تناول الدواء في الوقت الخطأ، تشعر بالنعاس طوال اليوم، ولهذا فإن أخذ هذا الدواء في الصباح ليس هو أفضل فكرة إذا كنت ترغب في الاستمتاع بيومك، كما ينصح بعض الأطباء بعدم قيادة السيارة بعد تناول بعض الأدوية.

وقد أوضح التقرير ثلاثة أنواع من الأدوية التي يجب تجنبها في الصباح، وهي:

– أدوية ضغط الدم أخبار قد تهمك فقد أوضح ميثيلي تشوندورو، صيدلاني متخصص، أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

وينخفض ضغط الدم بشكل طبيعي في المساء وبين المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.. وقد لا يكون هناك انخفاض في الليل؛ لذلك يفضل تناول أدوية ضغط الدم مرة واحدة في اليوم مساءً؛ وهو ما يسمح بحدوث تراجع يؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بفشل القلب والسكتة الدماغية.

– مضادات الهيستامين وأفاد الصيدلاني كاتي روكاويش، بأن دواء Diphenhydramine وهو مضاد للهيستامين يُستخدم لعلاج أعراض الحساسية.

وأوضح أنه بالنسبة لمعظم الأفراد، يتسبب هذا الدواء في اكتئاب الجهاز العصبي المركزي؛ مما يسبب النعاس والتخدير والإرهاق ونقص التركيز وضعف الذاكرة.

كذلك أكد أنه إذا كان يُتطلب تناوله خلال النهار (أي علاج ردود الفعل التحسسية الشديدة)، فينبغي على المرء توخي الحذر ومراقبة الآثار المهدئة.

وقال إن من الأفضل تناوله قبل النوم لأنها قد تجعلك تشعر بالنعاس الشديد وتجنب تناولها في الصباح، لأنها قد تُضعف قدرتك على القيادة أو العمل أثناء النهار.

– الميلاتونين وأوضح الدكتور روكاويش أن الميلاتونين هو هرمون يُنتجه الدماغ في الظلام ليساعد على النوم.

وأضاف أن دواء الميلاتونين يتم استخدامه كمكمل لعلاج اضطرابات النوم وأيضًا بشكل تجريبي بالاشتراك مع العلاج الكيميائي أو الإشعاعي في المرضى الذين يعانون من الأورام الصلبة.

ولا ينبغي تناوله في الصباح لأنه يسبب النعاس والارتباك.

ووفقًا للدكتور، فإن “الميلاتونين هو هرمون ينتجه الجسم للإشارة إلى النوم. ويمكن منع إنتاجه إذا تعرضت للضوء في الليل. وتنخفض مستويات الميلاتونين في الصباح؛ مما يسمح لك بالاستيقاظ”.