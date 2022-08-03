شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الشباب يقترب من الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية عن مفاجآة من العيار الثقيل بعد ما أشارت إلى اقتراب نجم نادي الشباب السعودي من الانضمام لصفوف الدوري الإسباني الممتاز خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء ذلك بعد ما أبدى نادي قادش الإسباني اهتمامه الشديد بالحصول على خدمات ألفريد ندياي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ألفريد ندياي يقترب من نادي قادش

حسب المعلومات الواردة من صحيفة eldesmarque الإسبانية، فإن الدولي السنغالي دخل في مفاوضات مع نادي قادش تمهيدًا لاقتناص خدماته خلال الفترة المقبلة.

وحتى الآن تسر المفاوضات بشكل جيد بين الطرفين، مما يؤكد اقتراب إتمام تعاقد قادش مع ندياي.

وخطف المدافع السنغالي أنظار العديد من الأندية الأوروبية بعد المستوى الأخير الذي ظهر به مع الشباب، بالإضافة إلى تمكنه في اللعب باكثر من مركز، « وسط، دفاع».

تعرف على أرقام ندياي مع الشباب منذ انضمامه إليه

منذ أن انضم صاحب الـ 32 عامًا إلى النادي السعودي في عام 2019 قادمًا من صفوف فياريال الإسباني، شارك اللاعب في في 61 مباراة فقط لا غير، ناجحًا في تسجيل هدف وحيد بقميص الشباب.

تعرف على عقد ندياي مع الشباب

من المقرر أن ينتهي عقد نجم السنغال مع الشباب خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتهي عقد اللاعب في أواخر شهر أغسطس الجاري.

موعد مباراة الشباب الودية القادمة

من المقرر أن يقع الشباب في مواجهة ودية أمام الخيسيراس " الذي يلعب في الدوري الإسباني بالدرجة الثالثة"، يوم الجمعة القادم الموافق 5 من ن شهر أغسطس الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي.