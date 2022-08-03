محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشفت تقارير صحفية عن هوية الشخص الذي سلم إلى إدارة نادي النصر التسجيلات التي ترصد مفاوضات اللاعب عبد الرزاق حمد الله مع حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد.
وبحسب ما كشفته صحيفة “الرياضية” فإن الشخص الذي قدم تلك التسجيلات إلى مسؤولي النصر، كان هو وسيط صفقة انتقال حمد الله إلى الاتحاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الشخص وثق تلك التسجيلات لحفظ حقة في الحصول على عمولة من الصفقة، وعندما تم تجاهله بعد إتمام الصفقة قدم تلك التسجيلات إلى نادي النصر.
وقالت الصحيفة إن هذا الشخص هو صديق مقرب من عدة لاعبين بالدوري، ولم تكشف الصحيفة اسمه صراحة مكتفية بالإشارة إليه بالحرف الأول من اسمه الأول والثاني “ح. د”.
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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف عن الشخص الذي قدم تسجيلات “حمد الله والبلوي” إلى النصر .. والسبب وراء ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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