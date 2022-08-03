القرار سبب لهم صدمة .. تفاصيل فصل 98 موظفا سعوديا بالإعلام الداخلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات تفاجأ 98 موظفا يعملون على نظام العقود بالإعلام الداخلي، خطاب عدم تجديد عقودهم خلال الفترة القادمة. وحسب المصدر تم إنهاء العمل بناء على توصية الفريق الاستشاري في وزارة الإعلام. وهؤلاء الموظفين سعوديون أمضوا في الخدمة من 4 إلى 10 سنوات برواتب تصل إلى 6500 ريال تحت مسمى إداريين ومفتش محلات، يعملون بشكل مستمر بسياراتهم الشخصية أثناء الجولات الميدانية. وقال أحد الموظفين ” قرار إلغاء العقود سبب لنا أزمة أسرية، حيث إن الجميع ملتزم بقروض شخصية أو عقارية ومتطلبات يومية لإيفاء متطلبات العائلة، التي جاءت خلال ارتباطنا بهذه الوظائف.” أخبار قد تهمك

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