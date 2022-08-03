وتجاوز سعر الشراء للدولار مستوى 19 جنيهاً في بعض البنوك المصرية، إذ بلغ 19.01 جنيه للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما كان أقل سعر للشراء عند 18.94 جنيه في البنك العربي الإفريقي.
ويتزامن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، مع ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل 5 سنوات، التي تعرف بشهادات مبادلة الائتمان بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، والتي سجلت في نهاية يوليو الماضي 1386 نقطة؛ أي ما يعادل 13.9%.
وتشير هذه الشهادات إلى أن المستثمرين في الديون المصرية الراغبين في تأمين استثمارهم ضد خطر التخلف عن السداد، يجب أن يدفعوا ما يعادل 13.9% من قيمة استثمارهم في السندات، وهو ما يشكل تكلفة تتخطى العائد الاسمي على هذه السندات، وبالتالي فإن هناك مزيداً من الضغط على تدبير موارد دولارية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي يواصل قفزاته.. ويتداول بـ 19.05 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.