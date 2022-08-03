«العربي» يدشن «طويق» لقادة المستقبل

وقال رئيس مجموعة الموارد البشرية في البنك العربي الوطني بدر العتيبي: «البرنامج تم تصميمه لتوفير فرص أمام الشباب السعودي حديثي التخرّج من كلا الجنسين ومن حملة درجتي البكالوريوس والماجستير ضمن تخصصات إدارة الأعمال والمالية والمحاسبة والتمويل والاستثمار وإدارة المخاطر والإدارة المصرفية والهندسة الصناعية، ليكون رافداً تعليمياً، حيث سينخرط المتدربون برحلة تعليمية وتدريبية عالية المستوى على مدى 10 شهور، وبما يمهّد الطريق أمامهم ليكونوا قادة الأعمال في المستقبل».
وأكد العتيبي أن تبنّي البنك لهذا البرنامج التدريبي الواعد، يأتي استلهاماً من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للاستثمار في الإنسان السعودي، وإطلاق طاقاته المعرفية لتحفيزه نحو المساهمة المباشرة في تحقيق التطلعات المستقبلية الطموحة للمملكة، التي ترتكز في جوهرها على همّة الشعب السعودي التي اعتبرها ولي العهد كـ«جبل طويق».
يشار إلى أن البنك العربي الوطني يتطلع لأن يكون هذا البرنامج إضافة نوعية لحزمة البرامج والمبادرات التدريبية التي يحتضنها في إطار جهوده الريادية لاستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية.
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