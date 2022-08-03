اخبار الرياضه السعوديه السعودية وفلسطين في مهمة عبور للنهائيمصر تواجه الجزائر في دور الـ 4 بكأس العرب

محمد بن مسعود - الدمام - تقام اليوم (الأربعاء) منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، حيث يلتقي منتخب السعودية مع منتخب فلسطين، ويلاقي المنتخب المصري نظيره المنتخب الجزائري.

وتنطلق مباراة منتخبي السعودية وفلسطين في تمام الرابعة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

المنتخب السعودي تأهل متصدراً جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، حيث فاز على منتخب موريتانيا 2-0 ثم حقق فوزاً أمام منتخب العراق بنتيجة 4-1.

وفي الدور ربع النهائي، تعادل المنتخب السعودي مع نظيره اليمني بدون أهداف، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي بالفوز 3-1 بركلات الترجيح.

في المقابل، تأهل المنتخب الفلسطيني بين أفضل ثوانٍ، حيث حل وصيفاً في ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، من فوز على منتخب السودان 5-3 ثم خسارة من منتخب المغرب 0-1.

وفي دور الثمانية، تعادل منتخب فلسطين مع منتخب الأردن 1-1 قبل أن يتأهل بالفوز 5-4 بركلات الترجيح.

وفي ختام الدور نصف النهائي، يلتقي المنتخب المصري مع منتخب الجزائر في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث تقام المباراة أيضاً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

المنتخب المصري حسم صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالفوز 1-0 أمام منتخب عمان ثم بهدفين دون رد أمام منتخب الصومال، وفي دور الثمانية فاز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1.

في المقابل، تأهل المنتخب الجزائري متصدراً ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين أمام منتخب لبنان 2-1 ومنتخب ليبيا 3-1، ثم فاز على المنتخب التونسي في ربع النهائي بهدف دون رد.

يذكر أن المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، تقام في السابعة والنصف مساء الأحد القادم بتوقيت مكة المكرمة.