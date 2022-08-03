اخبار الرياضه السعوديه الأهلي يستهل مبارياته في دوري الأولى بالقيصومة

محمد بن مسعود - الدمام - يستهل الأهلي مبارياته في دوري الدرجة الأولى بمواجهة القيصومة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل الفيصلي ضيفاً على الرياض على ملعب نادي الرياض، وسيستضيف الحزم نظيره جدة على ملعب نادي الحزم (الأربعاء) 24 أغسطس الجاري، وستجمع بقية مباريات الجولة الأولى، أحد بنجران على ملعب نادي أحد، وسيلاقي الشعلة نظيره العروبة على ملعب نادي الشعلة، ويحل هجر ضيفاً على العربي على ملعب إدارة التعليم (الإثنين) 22 من الشهر نفسه، والعين سيواجه الخلود في مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، ويحل الساحل ضيفاً على الجبلين بملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية، ويستضيف القادسية نظيره الأخدود على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الثلاثاء) 23 من الشهر ذاته. وسيقام «ديربي جدة» بين الأهلي وجدة (الأربعاء) الخامس من أكتوبر القادم على ملعب «الجوهرة» بجدة، فيما سيلعب «ديربي نجران» بين الأخدود ونجران يوم 18 يناير القادم.

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