السعوديه محافظ جدة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل محافظ جدة الأمير ‫سعود بن عبدالله بن جلوي، ‬ بمكتبه أمس، رئيس ‫المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المُعَيَّن حديثاً الشيخ سامي الحقباني.

‏وهنأ الحقباني بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمات عمله.