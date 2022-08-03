السعوديه محافظ جدة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، بمكتبه أمس، رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المُعَيَّن حديثاً الشيخ سامي الحقباني.
وهنأ الحقباني بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمات عمله.
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