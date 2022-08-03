︎ .





أنقرة 5 محرم 1444 هـ الموافق 3 أغسطس 2022 م واس

التقى الرئيسُ التركي رجب طيِّب أردوغان، مساء الثلاثاء برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وبنائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

وجرى خلال اللقاء بحثُ العلاقاتِ الثنائيةَ بين البلدين، وتطورات العملية السياسية في ليبيا،وضرورة الإسراع في إجراء العملية الانتخابية.

//انتهى//

00:17ت م

0001 أنقرة 5 محرم 1444 هـ الموافق 3 أغسطس 2022 م واسالتقى الرئيسُ التركي رجب طيِّب أردوغان، مساء الثلاثاء برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وبنائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.وجرى خلال اللقاء بحثُ العلاقاتِ الثنائيةَ بين البلدين، وتطورات العملية السياسية في ليبيا،وضرورة الإسراع في إجراء العملية الانتخابية.//انتهى//00:17ت م0001 www.spa.gov.sa/2374117 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / الرئيسُ التركي يلتقي برئيس مجلس النواب ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.