سياسي / الأمينُ العام للأمم المتحدة يلتقي بوزير الخارجية الأردني

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عمّان 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واسالتقى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش اليوم بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على هامش أعمال مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد في نيويورك.وبحث الجانبان – بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية- الشراكة الفاعلة بين الأمم المتحدة والأردن وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، واستعرضا التحضيراتِ للمؤتمر الوزاري الذي ستنظِّمه الأردن والسويد على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل، لحشد الدعم اللازم لوكالة الأنروا وتكليفها الأممي.كما بحثا قضايا إقليمية ودولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينة، والأزمة السورية، والأزمة اليمنية، والأوضاع في ليبيا، وجهود دعم العراق واستقراره، ودعم لبنان، والحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأمن الغذائي والطاقة.//انتهى//23:48ت م0188

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