11 متنزها تتيح الحجز للكرفانات - #عاجل

أتاح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لأصحاب الكرافانات إمكانية الحجز في 11 منتزهًا بمناطق المملكة، وأشار المركز إلى أنه يمكن عبر المراسلة بالايميل الحصول على تصريح الكرفان لإمكانية الدخول في المنتزهات المحددة في كل من الرياض والشرقية ومكة المكرمة والباحة وعسير ونجزان وجازان.

وأعلن المركز خريطة المنتزهات الوطنية المسموح بدخول الكرفانات لها وحددت موسم التخييم بين الشتوي والصيفي مع توفر المرافق مثل دورات المياه، ونالت مكة المكرمة النصيب الاعلى من المنتزهات وعددها 3 منتزهات في حين الباحة والرياض منتزهان بينما بقيت المنطقة الشرقية ونجران وجازان وعسير على منتزه واحد.

لائحة تنفيذية

وأصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 50 تصريحًا للكرفانات داخل المنتزهات الوطنية، فيما حدد مخالفة التخييم في المنتزهات دون تصريح بـ 500 ريال للمرة الأولى لكل مخيم وتصل إلى 3 آلاف ريال في المرة الثالثة.

وسجل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من خلال الدوريات التابعة له والمختصة بحماية ومراقبة الغابات والمتنزهات، 83 مخالفة إضرار بالبيئة داخل أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية في منطقة عسير، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.

إصلاح الضرر

وتنوعت المخالفات المسجلة بين إشعال نار في غير الأماكن المخصصة، وتبلغ قيمتها ألف ريال في المرة الأولى، وتتضاعف مع التكرار لتصل إلى ثلاثة آلاف ريال في المرة الثالثة، وحرق الأشجار والشجيرات، وتبدأ مخالفتها بـ20 ألف ريال في المرة الأولى، لتبلغ 40 ألف ريال في المرة الثالثة، كذلك رمي النفايات في غير أماكنها المخصصة، وتبلغ قيمتها 500 ريال في المرة الأولى حتى ألفي ريال في المرة الثالثة، ويُلزَم كل مخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر الناتج عن مخالفته ودفع التعويضات اللازمة.

تعديات ومخالفات

وأطلق المركز في مارس الماضي أكثر من 100 دورية لحماية ومراقبة الغابات والمتنزهات في منطقة عسير، غُطِّيَ من خلالها خمسة مواقع في المنطقة، إضافة إلى استخدام خمس طائرات من دون طيار (درونز)، وذلك لرصد التعديات والمخالفات على الغطاء النباتي وكشفها، وضبط مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.

يُذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.