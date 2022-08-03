شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. عضو شركة الكرة يرحل بسبب وجهات النظر وإعلان قائمة مواجهة فاركو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار القلعة الحمراء اليوم الإثنين، 2/ 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها وجود إعلان قائمة الفريق لمواجهة فاركو بالدوري العام.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الأهلي كالآتي:

- سواريش يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو



أعلن ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة فاركو، بالدوري العام.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد فاركو، مساء غدٍ ‏الأربعاء على ملعب الأهلي ‏والسلام، ضمن ‏منافسات الجولة الثامنة والعشرين في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏



وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏-

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي ‏معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف وزياد طارق.‏‎

واستبعد سواريش كلًا من:-

عمار حمدي وحسين الشحات وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا للإصابة، وأكرم توفيق لعدم الجاهزية، وحمدي فتحي وكريم فؤاد للإيقاف.

- عضو شركة الكرة بالأهلي يقترب من الرحيل

اقترب عمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، من الرحيل عن التواجد في شركة الكرة بالنادي، خلال الفترة المقبلة.

وأصبح شاهين المدير التنفيذي للشركة، بنسبة كبيرة خارج شركة الكرة، في التغييرات الجديدة، بسبب وجود اختلاف في وجهات النظر بين شاهين وبعض أعضاء شركة الكرة ومجلس إدارة النادي، في بعض الملفات مؤخرًا.

- شركة الكرة بالأهلي ترفض تجديد التعاقد مع شركة أمبرو للملابس

رفضت شركة الكرة بالنادي الأهلي، عرض شركة أمبرو لتجديد عقود الرعاية بالفترة المقبلة، حيث عرضت الشركة التجديد مقابل 25 مليون جنيه في 4 مواسم، إلا أن شركة الأهلي رفضت العرض المقدم والذي اشتمل أيضًا دفع 3 ملايين جنيه مكافآت سنوية.

وأتمت شركة الأهلي اتفاق مع شركة أديداس لتوقيع عقود رعاية للفريق مقابل حصول النادي الاهلي علي خصم 50% من قيمة ملابس الفريق الأول بالنادي الأهلي، ولكن دون عقود رعاية بسبب سياسة الشركة، مع الموافقة على، أن يتحمل النادي الأهلي 50% وهي القيمة المتبقية.



- الغندور يُدير مواجهة الأهلي ضد فاركو بالدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الأهلي ضد ضيفه فاركو والمقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، بالدوري العام.



ويتكون طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفاركو من:-

أحمد الغندور كحكم ساحة، وأحمد حسام وهاني عبد الفتاح حكمين مساعدين، ومبروك نبيل حكم رابع، ومحمود عاشور حكم فيديو، وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.