شكرا لقرائتكم خبر عن كشف هوية "مسرب" تسجيلات حمد الله إلى النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدور السؤال في أذهان العديد من جماهير الكرة العربية بشأن هوية " مسرب" التسجيلات الصوتية في قضية النصر ضد نادي الإتحاد ونجمه عبد الرازق حمدالله.

وقام العالمي بتقديم تلك التسجيلات التي سُربت له إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة إلى لجنة الاحتراف السعودية التي أعلنت قرارات صارمة أمس تجاه الزعيم ونجمه المغربي.

الكشف مسرب تسجيلات حمد الله إلى النصر

حسب المعلومات الواردة من صحيفة " الرياضية" السعودية، فإن الوسط " صديق مقرب" المهاجم المغربي هو من قام بإرسال التسريبات إلى إدارة النصر.

تعرف على قرارات لجنة الاحتراف تجاه قضية حمد الله مع النصر

كشفت لجنة الاحتراف عن العقوبات التي ستوقع على وصيف الدوري ولاعبه، والتي جاءت كالتالي:-

إيقاف عبدالرزاق حمد الله 4 أشهر فقط لا غير، وغرامة 300 ألف ريال.

إيقاف المدير التنفيذي للاتحاد حامد البلوي 6 أشهر، مع غرامة قدرها 300 ألف ريال.

إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد 3 أشهر.

حرمان الاتحاد من التعاقدات، من فترة التسجلات التالية بالإضافة إلى وتغريمه 500 ألف ريال.

تعرف على موقف النصر والاتحاد من عقوبات لجنة الاحتراف

اتخذ النصر والإتحاد موقف مُفاجئ بعد العقوبات التي وقعت على الزعيم،

برر العالمي بتقديم استئناف رسمي إلى مركز التحكيم الرياضي من أجل زيادة عقوبات الإتحاد.

وقدم الإتحاد استئناف رسمي إلى مركز التحكيم الرياضي من أجل رفع العقوبات الموقعة عليه.

عدد مباريات مفاجئ يغيب عنها حمد الله مع الإتحاد

لم تكن العقوبة التي وقعت على المهرجان عبد الرازق حمدالله كما كانت متوقعة، حيث جاءت أقل بكتير من المتوقع.

وسيغيب حمد الله عن الزعيم في 9 مباريات فقط لا غير بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022-2023.

وجاء ذلك بسبب التوقفات الدولية لبطولة كأس العالم المقبلة قطر 2022.

على أن يعود حمد الله إلى الإتحاد للمشاركة في المباريات تحديدًا يوم 2 ديسمبر من عام 2022 الحالي.

كيف تمكن النصر من إنهاء بطولة الدوري السعودي للموسم الماضي 2021/2022؟

أنهى نادي النصر دوري المحترفين السعودي للموسم المنقضي برصيد 61 نقطة، محتلا المركز الثالث من جدول ترتيب المسابقة السعودية