شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان إيقافه.. تعرف على عدد المباريات التي سيغيب عنها حمد الله مع الإتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت لجنة الاحتراف السعودية أمس بشكل رسمي عن موقفها في قضية الدولي المغربي عبد الرازق حمدالله لاعب الإتحاد، مع ناديه السابق " النصر"، بعدما قدم النادي السعودي شكوى رسمية بشأن ما بدر من اللاعب المغربي، وإدارة الإتحاد تجاه العالمي.

قرارات صارمة من لجنة الاحتراف في قضية حمد الله

أُستدل الستار في قضية النصر ضد نجم الأتحاد وناديه، وجاءت عقوبات لجنة الاحتراف السعودية كالتالي:-

- إيقاف عبدالرزاق حمد الله 4 أشهر فقط لا غير، وغرامة 300 ألف ريال.

- إيقاف المدير التنفيذي للاتحاد حامد البلوي 6 أشهر، مع غرامة قدرها 300 ألف ريال.

- إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد 3 أشهر.

- حرمان الاتحاد من التعاقدات، من فترة التسجلات التالية بالإضافة إلى وتغريمه 500 ألف ريال.

موقف النصر والاتحاد من عقوبات لجنة الاحتراف

كشف كلًا من الإتحاد والنصر عن موقفهم من عقوبات لجنة الاحتراف، حيث قادم العالمي بتقديم استئناف رسمي إلى مركز التحكيم الرياضي من أجل زيادة عقوبات الإتحاد.

بينما قدم الإتحاد استئناف رسمي إلى مركز التحكيم الرياضي من أجل رفع العقوبات الموقعة عليه.

عدد المباريات التي سيغيب عنها عبد الرازق حمدالله مع الإتحاد

ومن ناحيته.. كان العقوبة من المتوقع أن تكون أكبر من ذلك بكثير على المهاجم المغربي، حيث أشارت أنباء لعدة أن اللاعب مهدد بالإيقاف طوال الموسم القادم.

وسيغيب حمد الله عن الزعيم في 9 مباريات فقط لا غير بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022-2023، وجاء ذلك بسبب التوقفات الدولية لبطولة كأس العالم المقبلة قطر 2022.

ويعود حمد الله إلى الإتحاد للمشاركة في المباريات تحديدًا يوم 2 ديسمبر من عام 2022.

كيف أنهى النصر بطولة الدوري السعودي للموسم الماضي 2021/2022؟

تمكن نادي النصر من إنهاء دوري المحترفين السعودي للموسم المنقضي برصيد 61 نقطة، بالمركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة السعودية.

تعرف على هوية "مسرب" تسجيلات حمد الله إلى النصر

وفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة " الرياضية" السعودية، فإن الوسط " صديق مقرب" المهاجم المغربي هو من قام بإرسال التسريبات إلى إدارة النصر.