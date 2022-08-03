شاهد.. باحث عقاري: البنوك أصبحت أكثر شهية للتمويل لهذا السبب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
قال أحد الشهيل، الباحث بالشأن العقاري، إن البنوك السعودية أصبحت اليوم أصبحت أكثر شهية للتمويل.
وأضاف في تصريحات لبرنامج “الشارع السعودي” المعروض عبر شاشة قناة السعودية، أننا أصبحنا نرى تشريعات يقدمها الصندوق العقاري ويحميها، والبنوك باتت أكثر ثقة في تقديم التمويل مع النهوض الاقتصادي الرهيب في البلاد الذي نشهده اليوم.
ولفت إلى حاجة المجتمع إلى ما يعرف بـحلول التملك، أو “التملك المرحلي”، وهي فكرة نقلت من الخارج وطبقت بشكل جيد في 2005.
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